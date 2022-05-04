Держатомрегулювання призупинила дію ліцензій Чорнобильської АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) 26 квітня прийняла рішення про зупинення дії низки ліцензій, виданих державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС".

Як повідомляє пресслужба ДСП "Чорнобильська АЕС", такі дії регулятора "фактично зупиняють провадження діяльності зі зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, провадження діяльності на об’єктах з поводження з РАВ та здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

Зокрема мова йде про зупинення дії таких ліценцій:

№ЕО 000040 на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "зняття з експлуатації" блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС;

№ОВ 001092 на право провадження діяльності "переробка, зберігання радіоактивних відходів" (експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ);

№ОВ 001094 на право провадження діяльності "переробка, зберігання радіоактивних відходів" (експлуатація комплексу НБК-ОУ);

№ОВ 001095 на право провадження діяльності "переробка, зберігання радіоактивних відходів" (експлуатація Тимчасового сховища твердих відходів ІІІ групи (високоактивних відходів), низько- і середньоактивних довгоіснуючих відходів (ТС ВАВ та НСА-ДІВ);

№ОВ 001096 на право провадження діяльності "переробка, зберігання радіоактивних відходів" (Введення в експлуатацію Установки з вилучення твердих радіоактивних відходів (УВТВ) і Заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) Промислового комплексу з поводженню з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ);

№ОВ 010950 на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

"ДІЯРУ обґрунтовує таке рішення тим, що після тривалої окупації військами російської федерації ДСП ЧАЕС не спроможна дотримуватися умов провадження вищезгаданих видів діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки", – зазначається у повідомленні.

Водночас в.о. гендиректора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерій Сейда вважає таке рішення безпідставним.

"На мій погляд, позбавлення ліцензій підприємства, яке навіть у період окупації зуміло забезпечити безпеку на промисловому майданчику та зберегло повний контроль над ядерними установками, ядерними матеріалами та радіоактивними відходами, є недолугим рішенням, яке дестабілізує роботу підприємства, внесеного до списку стратегічних об'єктів нашої держави, або ж свідомим саботажем. Я вже дав доручення для підготовки відповідних пояснень", – наголосив голова держпідприємства.

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"Ми впевнені, що дія ліцензій буде поновлена після надання ЧАЕС регулятору обґрунтувань, що підтверджують відсутність порушень, які могли б стати підставою для зупинення дії цих ліцензій. ДСП ЧАЕС надасть докази, що підприємство спроможне дотримуватися умов провадження діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки", – додав своєю чергою начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом'як.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабінет міністрів звільнив голову Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Григорія Плачкова після висловлених на його адресу претензій з боку міністра енергетики Германа Галущенка, хоча інспекція має бути незалежним регулятором.

Тоді ж тимчасово виконуючим обов'язки голови ДІЯРУ призначено Олега Корікова, який з червня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови регулятора. До цього Коріков у 2020-2021 роках працював заступником генерального директора ДСП "Центральне підприємство поводження з радіоактивними відходами", у 2018-2020 роках очолював Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерго, а з 1993 по 2018 працював у ДП НАЕК "Енергоатом".