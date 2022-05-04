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Водопостачання у Миколаєві відновлять до 15 травня, – голова ОВА

вода

Технічна вода у водопроводі Миколаєва з'явиться до 15 травня.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Вона наступного тижня з'являтиметься в кранах – це буде технічна вода, оброблена, але вживати її як питну буде не можна", – сказав Кім.

Він уточнив, що технічна вода буде у квартирах мешканців до 15 травня.

За словами Кіма, Кабінет міністрів уже виділив для Миколаївського водоканалу кошти на проект відновлення водопостачання.

"У нас є проєкт, до якого входить буріння свердловин для артезіанської води та включення їх до міської мережі. Це займе час", – наголосив Кім.

Глава ОВА розповів, що наразі питна вода жителям Миколаєва доставляється.

"Питною водою ми забезпечуємо. Зараз інша проблема – це проблема з дизпаливом. У нас є вода, але важко її довозити в такій кількості до місць роздачі людям", – наголосив Кім.

Він зазначив, що у Миколаєві багато приватних свердловин та їхні власники діляться водою з жителями міста.

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