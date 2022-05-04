Британія заборонила надавати росіянам бухгалтерські та консалтингові послуги

Велика Британія заборонила британським компаніям надавати бухгалтерські та консалтингові послуги в Росії.

Про це оголосила міністр закордонних справ країни Ліз Трасс, повідомляється на сайті британського уряду.

"Нові заходи означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від використання британських бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах", – зазначається у заяві.

Очікується, що ці заходи мають ще більше посилити економічний тиск на економіку режиму Путіна.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг створить більший тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні", – наводиться у заяві коментар голови МЗС Великої Британії.

Крім того, Велика Британія внесла у санкційний список 63 російських публічних діячів та пропагандистів, а також доручила заблокувати пов’язані з ними додатки та сторінки у соцмережах.

За словами міністра технологій та цифрової економіки Кріса Філпа, йдеться про блокування веб-сайтів, акаунтів у соціальних мережах та додатків російських пропагандистських медіа RT і Sputnik.

Крім того, під санкції потрапили пропагандисти з російського "Першого каналу", російська телекомпанія ВГТРК (телеканал "Россия"), інформаційне агентство InfoRos, сайти SouthFront, а також ресурси "Фонда стратегической культуры".

Загалом Велика Британія внесла до санкційних списків понад 1600 фізичних і юридичних осіб.

Раніше в середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи шостий пакет санкцій щодо РФ, зазначала, що він також міститиме заборону надавати російським компаніями консультаційні чи бухгалтерські послуги.