Мінагрополітики оновило вимоги до виробництва молока у господарствах селян

У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Мінагрополітики, який встановлює гігієнічні вимоги до первинного виробництва та обігу молока від сільськогосподарських тварин, які утримуються дрібнотоварними виробниками, а також до пунктів заготівлі молока.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"Міністерство запропонувало гнучкий підхід з дотримання гігієнічних вимог при виробництві молока в господарствах, на яких утримується до п’яти умовних голів дійних тварин, та його заготівлі молокоприймальними пунктами. Реалізація проекту наказу зменшить навантаження через скасування надмірно деталізованих та неактуальних вимог до дрібнотоварного виробництва молока та його обігу. З іншого боку таке регулювання забезпечить гармонізацію з вимогами до безпечності та якості молока та молочних продуктів, затверджених наказом Мінагрополітики від 12 березня 2019 року №118", – зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, таким чином зроблено ще один крок з гармонізації законодавства про безпечність харчових продуктів до законодавства Європейського союзу. Водночас держава поліпшить іміджевий рейтинг країни-експортера молочних продуктів на міжнародному ринку.

Наказом передбачено вимоги до:

первинного виробництва молока, включно з вимогами щодо контролю за станом здоров'я тварин та за використанням ветеринарних препаратів;

приміщень і обладнання для доїння та приміщень для зберігання молока;

доїння, первинної обробки молока та збирання молока пунктами;

осіб (персоналу), які здійснюють доїння, первинну обробку, заготівлю та транспортування молока в пункти або на переробну потужність;

пунктів заготівлі молока та збирання молока в пунктах і транспортування його на переробну потужність.

дослідження молока на відповідність критеріям, установленими вимогами до безпечності та якості молока та молочних продуктів та вжиття заходів у разі виявлення невідповідностей.

Очікується, що виконання цих вимог забезпечить підвищення якості та безпечності молока, що виробляється в таких господарствах, що важливо в умовах перехідного періоду з поетапного підвищення допустимих рівнів критеріїв до сирого молока.