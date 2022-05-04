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Уряд Росії визнав падіння цін на російську нафту

нефть

Середня ціна нафти марки Urals у квітні опустилася до $70,52 за барель.

Про це повідомили у Мінфіні РФ, інформує російський Інтерфакс.

Раніше Мінфін РФ повідомляв, що середня ціна Urals за період з 15 березня по 14 квітня становила $79,81 за барель. Таким чином, дисконт ціни російської нафти марки Urals до основного сорту нафти Brent продовжує збільшуватися.

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.

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нафта (4838) росія (14387) ціни (3529)


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