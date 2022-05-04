Приватні китайські компанії таємно купують нафту з Росії, – FT

Приватні нафтопереробні підприємства Китаю таємно купують російську нафту зі значними знижками на тлі відмови від її придбання країнами Заходу.

Про це пише The Financial Times з посиланням на власні джерела.

Зокрема, один з менеджерів незалежного нафтопереробного заводу в Шаньдуні розповів виданню, що його компанія публічно не повідомляла про угоди з російськими постачальниками нафти з початку повномасштабної війни в Україні, щоб уникнути зайвої уваги та санкцій США.

Посадовець додав, що нафтопереробний завод отримав частину квоти на закупівлю російської нафти у державних китайських компаній, які переважно відмовлялися підписувати нові контракти на постачання російської нафти побоюючись запровадження вторинних санкцій США.

Закупівлі незалежних нафтопереробних заводів Китаю показують, як деякі імпортери обходять традиційні маршрути для доступу до дешевої російської нафти.

За даними брокерів та операторів ринку морських перевезень, щонайменше шість супертанкерів, кожен з яких може перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, заповнили російською нафтою Urals в Європі для доставки в Азію, переважно до Китаю, а також до Індії. Частина цієї нафти може мати казахське походження.

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За даними видання, грецькі компанії Nissos Rhenia and Julius Caesar, компанії Vitol Searacer, Elandra Denali та Elandra Everest, зафрахтовані Trafigura Baltic Sunrise та індонезійська Pertamina Prime брали участь у схемі, яка передбачає перевантаження російської нафти з менших суден на великі танкери в Європі. За даними корабельних брокерів, інші угоди могли бути укладені приватно.

Основне місце в Європі для перекачування російської нафти з суден середнього розміру Suezmax або Aframax на величезні океанічні танкери (VLCC) знаходиться поблизу півострова Скау на півночі Данії.

Водночас за даними Kpler, аналітичної фірми, що займається аналізом сировинних даних, закупівлі Китаєм російської нафти та нафтопродуктів приблизно на 86 тисяч барелів на день перевищують минулорічний рівень.

Аналітики кажуть, що таке незначне збільшення закупівель у Китаї може свідчити про те, що знайти альтернативних покупців для російської нафти та нафтопродуктів може виявитися важче, ніж очікувала Москва.