Водопостачання відновлене майже у всій Київській області, – Офіс президента

На сьогоднішній день повністю відновлено централізоване водопостачання у всіх населених пунктах Київської області, окрім села Кухарі Іванківської територіальної громади.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Повністю або частково здійснюється електропостачання у 501 населеному пункті для 288,6 тис. споживачів.

Газопостачання відновлено у 118 населених пунктах Київщини. В Ірпені – на 30%.

"Після звільнення Київщині від російських окупантів "Укравтодор" розпочав процес відновлення доріг області. На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було знищено три штучні споруди. На сьогодні цими зруйнованими мостами забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин", – повідомив Тимошенко.

Також відкрито рух через річку Тетерів насипним мостом з буту та щебенево-піщаної суміші, по його краю встановлено бетонні блоки.