США готові до введення нових санкцій проти Росії, – Байден

США завжди відкриті до введення нових санкцій проти Росії й обговорюватимуть це з партнерами по G7.

Про це повідомив американський президент Джо Байден під час виступу в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди відкриті до запровадження додаткових санкцій", – заявив Байден.

Він зазначив, що на цьому тижні проконсультується із членами G7 з цього питання.

Раніше в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що серед санкцій, пропонованих ЄК для шостого пакета, – відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT трьох російських банків, зокрема "Сбєрбанку", заборона мовлення в ЄС трьох великих державних телеканалів Росії, а також заборона надання російським компаніям послуг низки європейських спеціалістів.

Крім того, у відповідь на військову агресію Росії в Україні ЄК пропонує ввести поетапну відмову від імпорту російської нафти, яка, за словами фон дер Ляйєн, має зайняти шість місяців і завершитися до кінця 2022 року. Проте країни ЄС поки не погодили перелік санкцій, обговорення продовжиться цього тижня.