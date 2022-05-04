"Енергоатом" заявив про продовження виплат за всіма кредитними зобов'язаннями

"Енергоатом" у квітні у повному обсязі розрахувався за всіма кредитними зобов’язаннями.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, у квітні 2022 року "Енергоатом" в повному розмірі погасив кредит та відсотки за його користування відповідно до зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку.

Крім того, компанія погасила кредит та відсотки відповідно до графіка кредитного договору, укладеного з "Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст" (США). Окрім погашення зазначених кредитів, "Енергоатом" сплатив Міністерству фінансів України комісії за надання державних гарантій.

Також ДП "НАЕК "Енергоатом" здійснювало у квітні та здійснюватиме у травні виконання своїх зобов’язань перед українськими банками з погашення відсотків за користування кредитними коштами.

Раніше повідомлялося, що НАЕК "Енергоатом" внаслідок війни втратив 36 млрд грн.