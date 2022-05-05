Азербайджан збільшить експорт газу до Європи на чверть

Експорт газу з Азербайджану до Європи у 2022 році перевищить 10 млрд кубометрів

Про це заявив міністр енергетики країни Пярвіз Шахбазов, передає Інтерфакс-Україна.



"До кінця поточного року постачання азербайджанського газу до Європи очікується на рівні понад 10 млрд кубометрів", – зазначив він у Twitter.



Як повідомлялося, у 2021 році країна експортувала 19,2 млрд кубометрів газу, зокрема понад 8 млрд кубометрів – до Європи. Так, у 2022 році постачання азербайджанського газу до регіону збільшиться на 25%.



У першому кварталі 2022 року експорт газу з країни до Європи склав 2,6 млрд кубометрів (зростання у 2,4 раза). Загалом експорт з Азербайджану в січні-березні поточного року становив близько 5,9 млрд кубометрів.



Наразі азербайджанський газ поставляється до Грузії, Туреччини та Європи за системою Південного газового коридору (ПГК). Постачання до Європи почалися 31 грудня 2020 року газопроводом TAP, що є компонентом ПГК.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна може збільшити експорт газу в Італію вдвічі. Водночас для цього необхідно збільшити потужність Транс-Адріатичного газопроводу (TAP).