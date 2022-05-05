Агрохолдинг МХП Косюка отримав рекордні $400 мільйонів прибутку

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками роботи у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі $133 млн у 2020 році.

Як повідомляється у звіті групи на Лондонській фондовій біржі, показник EBITDA агрохолдингу у минулому році зріс на 79% – до $709 млн, інформує Інтерфакс-Україна.

Виручка МХП у 2021 році зросла на 25% порівняно з 2020 роком – до $2,37 млрд.

За даними МХП, у 2021 році він отримав додатковий чистий прибуток від зміни курсової різниці у розмірі $40 млн, тоді як у 2020 році збитки на курсі валют склали $204 млн. Таким чином, минулого року чистий прибуток агрохолдингу без урахування курсової різниці склав $353 млн порівняно з $71 млн у 2020 році.

Згідно зі звітом, експортний виторг МХП у 2021 році зріс на 25% порівняно з 2020 роком – до $1,27 млрд, тоді як його частка в загальній виручці не змінилася, зберігшись на рівні 53%.

"2021-й був роком еволюції та розширення, коли ми продовжували подальший прогрес у розробці та реалізації нашого перетворення на кулінарну компанію. А поєднання позитивних зовнішніх факторів та високих операційних показників привели до рекордних фінансових результатів групи", – прокоментував результати засновник та мажоритарний акціонер агрохолдингу Юрій Косюк.

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Як повідомлялося, агрохолдинг МХП після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну був змушений зменшити завантаження потужностей птахівництва до 80-85% через скорочення попиту та труднощі з експортом продукції.

При цьому загалом у січні-березні 2022 року МХП реалізував 159,02 тис. тонн курятини – на 3% більше за показники січня-березня 2021 року, при цьому її продажі в Україні скоротилися на 6% – до 66,8 тис. тонн, а експорт зріс на 9% – до 89,34 тис. тонн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.