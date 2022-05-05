Австрія виділить $44 мільйони на допомогу переселенцям з України

Австрія надасть Україні ще 41,96 млн євро, щоб пом'якшити гуманітарну кризу в Україні та сусідніх країнах.

Про це повідомила федеральний міністр у справах жінок, сім'ї, молоді та інтеграції Сюзанн Рааб, передає Інтерфакс-Україна.

"Австрія надасть подальші 41,96 млн євро, або $44,2 млн, щоб пом'якшити гуманітарну кризу в Україні та сусідніх країнах. 15 млн євро із цього фінансування піде прямо на підтримку жінок і дітей. Оскільки саме жінки та діти страждають від цієї безглуздої війни та потребують гуманітарної допомоги, а також захисту від насильства та торгівлі людьми", – сказала Рааб на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія виділить 70 млн євро допомоги Україні та відправить додаткову військову техніку.

Також Європейський союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.