Нацбанк заборонив росіянам керувати своїми фінансовими компаніями в Україні

Національний банк України (НБУ) заборонив громадянам РФ, а також особам, що постійно проживають у РФ та російським компаніям, які є власниками істотної участі (від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування чи припинення воєнного стану в Україні.

Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ №93 від 4 травня, яка набирає чинності з 5 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є громадяни рф чи компанії, зареєстровані в рф, можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу. Для цього необхідно подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їх ділової репутації", – зазначається у повідомленні.

В Нацбанку уточнили, що такими довіреними особами не зможуть бути громадяни РФ та особи, що мають постійне місце проживання у РФ.

Рішення про призначення довіреної особи Нацбанк ухвалюватиме протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів.

Водночас для підтримання учасників ринку небанківських фінансових послуг НБУ переніс строки приведення у відповідність їх діяльності до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого у грудні 2021 року. Строк перенесення – шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.