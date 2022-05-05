Румунія виділить 70 мільйонів євро для підтримки економіки України

Румунія виділить 70 млн євро допомоги на підтримку економіки України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Румунський уряд вжив низку заходів на підтримку українських біженців. Ці заходи включають виділення більш ніж 70 млн євро на підтримку економіки України", – сказав Чуке.

Раніше румунський уряд надав понад 6 млн євро на підтримку України, а також виділяв гуманітарну допомогу, зазначив він.

За словами Чуке, країна також ліберілізувала транзит українського експорту через свій кордон, особливо для агропродукції.

Як повідомлялося, Європейський союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Також уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.