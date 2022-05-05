Фінський виробник кави Paulig позбувся бізнесу в Росії
Фінський виробник кави та продуктів харчування Paulig продав свій бізнес у Росії.
Як повідомляється на сайті компанії, покупцем часток у ТОВ "Пауліг Рус" став приватний інвестор Вікас Сої.
В РФ громадянин Індії Вікас Сої відомий як топ-менеджер компанії Milagro Beverage Company, в московському офісі якої він працює з 2000 року.
Після завершення угоди російський бізнес Paulig, що включає завод з обсмажування кави у Твері та 200 співробітників, перейде до нового власника. Однак торговельні марки та рецептура до угоди не включені. Вартість угод не розголошується.
"Через напад Росії на Україну та зміни в геополітичній ситуації ми дійшли висновку, що продовження бізнесу в Росії більше не є відповідальним та життєздатним, і розпочали процес виходу. Враховуючи інтереси наших співробітників, клієнтів і місцеве законодавство, продаж бізнесу був найкращим рішенням для виходу", – прокоментував угоду генеральний директор Paulig Рольф Ладау.
Планується, що продаж продукції під брендом Paulig, а також продаж необсмаженої кави новому власнику в Росії буде припинено протягом трьох місяців.
На частку Росії припадало менше 5% доходу Paulig в 2021 році, уточнюється у повідомленні.
Як повідомлялося, про намір піти з російського ринку компанія Paulig оголосила на початку березня.
Paulig – сімейна компанія, що виробляє напої та продукти харчування. Обсмажуванням кави Paulig займається з 1904 року. Портфель компанії включає бренди Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco та Liven. Виторг компанії за 2021 рік склав 966 млн євро.
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