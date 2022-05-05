В Німеччині почали будувати LNG-термінал для заміни російського газу

В німецькому портовому місті Вільгельмсхафен у четвер, 5 травня, відбулася церемонія закладки першого каменя на будівництві терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомляє NDR, передають Порти України.

Як оголосив під час церемонії міністр економіки Роберт Хабек, ФРН має намір завершити будівництво та підключити термінал до системи газопостачання у прискореному порядку протягом 10 місяців.

Трубопровід має бути добудований до зими, щоб до кінця року, але не пізніше за початок 2023 року, пропустити близько 10 млрд кубометрів газу. Це майже 10% споживання газу в Німеччині.

Одна тільки регазифікаційна плавуча платформа (FSRU) коштуватиме близько 200 тис. євро на добу. Федеральний уряд хоче витратити майже 3 млрд євро на чотири такі плавучі системи. Передбачається, що базуватися FSRU будуть у Північному та Балтійському морях – біля міст Брунсбюттель, Вільгельмсхафен і Росток.

Хабек також анонсував будівництво інших терміналів протягом найближчих 10 років. Планується, що в майбутньому ця інфраструктура зможе використовуватися і для прийому постачання "зеленого" водню.

За допомогою скрапленого газу Німеччина має намір знизити залежність від газу з Росії.

Раніше повідомлялося, що в Олександруполесі на півночі Греції починається будівництво плавучого терміналу LNG, який сприятиме поетапній відмові ЄС від російського газу.