Європарламент закликав профінансувати відновлення транспортної інфраструктури в Україні

Європарламент закликав ЄС посилити транспортне сполучення з Україною та запровадити додаткові санкції щодо Росії.

Про це йдеться у резолюції щодо "впливу незаконної агресивної війни Росії проти України на транспортний і туристичний сектори", яку затвердили 5 травня на пленарному засіданні в Страсбурзі, передає DW.

Як повідомляється, за неї голосували підняттям рук, тому невідомо, скільки саме євродепутатів її підтримали. Але зазвичай електронне голосування не проводять тоді, коли нема жодних сумнівів у його результаті.

Резолюція "рішуче засуджує навмисні атаки російських сил на транспортну інфраструктуру України, що перешкоджає здатності української влади евакуювати цивільних та транспортувати товари першої необхідності та припаси для людей, які потребують допомоги". Європарламент закликав ЄС надати Україні фінансову допомогу для відновлення її транспортної інфраструктури.

Також євродепутати закликали Єврокомісію "підтримати Україну та її зусилля посилити залізничне сполучення між Україною та ЄС". Зокрема йдеться про створення нових шляхів сполучень. Тут євродепутати привітали відновлення залізничних і водних транспортних шляхів між Румунією та Україною.

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії укласти угоди з Україною та Молдовою про часткову лібералізацію автомобільного вантажного транспортута закликав "негайно" її підписати та почати тимчасове її застосування. А за пропозицією польських євродепутатів резолюція закликала Єврокомісію ініціювати переговори з Києвом щодо лібералізації також залізничного та річкового вантажного транспорту.

Крім того, резолюція просить ЄС і його держави посилити "інфраструктуру подвійного призначення", яка веде до східного кордону Євросоюзу. Нагадаємо, що військова підтримка постачається до України суходолом через країни ЄС.

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Євродепутати привітали вже запроваджені санкції проти Росії, але закликали ЄС "продовжити оцінювати та ухвалювати подальші ефективні санкції в транспортному секторі, аби підірвати фінансування воєнної машини Путіна".

У квітні ЄС заборонив заходити до своїх портів судна під російським прапором. Резолюція ж закликає поширити це обмеження на всі кораблі, які на своєму шляху до або з європейських гаваней заходили до портів у РФ. Також пропонують заборонити заправлятися в Росії чи у російських кораблів тим суднам, які хочуть заходити до гаваней ЄС.

Залізниця залишається єдиним транспортним сектором, який європейські санкції щодо РФ не зачепили. Європарламент шкодує, що досі не запровадили пряму заборону на транспортні операції за участю російської залізничної компанії РЖД, хоча щодо неї і діють фінансові обмеження ЄС.

У резолюції різко засудили російський указ, який дозволяє авіакомпаніям з РФ присвоювати іноземні літаки, котрі перебувають у них у лізингу.

"Європарламент наполягає на тому, що з такою крадіжкою не можна миритися та вимагає негайного повернення літаків їхнім законним власникам", – говориться у документі.