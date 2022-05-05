Влада Єгипту відмовилася прийняти судно із вкраденою росіянами українською пшеницею

Судно "Матрос Позынич", яке входить до орбіти підсанкційної російської Об’єднаної суднобудівної корпорації, змінило курс після того, як Україна попросила Єгипет не приймати судно та вантаж, який, швидше за все, через Крим вивезли з окупованих територій на півдні України.

Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє ЕП.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що українські дипломати завадили Росії доставити цим судном 27 тис. тонн зерна в Александрію.

"За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський суховантаж зайде в їхні порти", – повідомив Ніколенко, додавши, що міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Раніше повідомлялося, що 28 квітня судно "Матрос Позынич" було помічене в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта", яка в російських реєстрах значиться як "Авал". 30 квітня судно з вантажем 27 тис. тонн зерна рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

Згідно з даними MarineTraffic, балкер "Матрос Позынич" станом на ранок четверга, 5 травня, перебуває на сході Середземного моря між берегами Туреччини та Кіпру. Очікується, що 6 травня воно зайде до порту Бейрут.

Судно "Матрос Позынич" належить російській компанії ООО "Крейн Марин Контрактор". Також у її власності перебувають "Матрос Кошка" та "Михаил Ненашев". Всі три судна здійснюють регулярні рейси з вивезення зерна з окупованого Криму у великих обсягах. Компанія "КМК" відноситься до суднобудівного гіганта "Об’єднана суднобудівна корпорація", на який накладені міжнародні санкції.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Викрадене зерно вивозиться окупантами через територію тимчасово окупованого Криму.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що російські окупанти вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.