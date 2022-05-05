Японія виділить Україні ще $300 мільйонів, – посол

Японія надасть Україні $300 млн у рамках фінансової підтримки.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України, передає Укрінформ.

"З приводу гуманітарної допомоги. Ми вже пообіцяли і почали надавати $200 млн. По-друге, щодо прямої допомоги бюджету, економічної, фінансової підтримки України ми пообіцяли і незабаром надамо $300 млн українському урядові", – сказав Кунінорі.

Він додав, що Токіо закликає всі уряди приєднатися до відбудови України, коли це стане можливо. Він повідомив, що премʼєр-міністр Фуміо Кісіда та міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші закликають уряди азійських країн приєднатися до підтримки України, особливо фінансової, та запровадження санкцій проти росії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що 140 осіб будуть додані до списку санкцій проти Росії, а заборона на експорт японської продукції буде поширена на російські військові фірми.