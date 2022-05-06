Мінекономіки підвищило ціни на бензин та дизпаливо

Міністерство економіки України 5 травня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 31,19 грн/літр та дизпалива – 35,63 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на початок травня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,63 грн/літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.

Як повідомлялося, на початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.