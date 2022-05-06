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Новини
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Мінекономіки підвищило ціни на бензин та дизпаливо

бензин

Міністерство економіки України 5 травня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 31,19 грн/літр та дизпалива – 35,63 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на початок травня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,63 грн/літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.

Як повідомлялося, на початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.

Автор: 

АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3533) Мінекономрозвитку (2017) дизпаливо (1285)


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Бляха, не буде бензину з такими цінами. Невигідно. От побачите.
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06.05.2022 14:28 Відповісти
Дик і дивитися ні на що...Бо його й немає.
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06.05.2022 21:22 Відповісти
По 60 грн. был сегодня по Киевской области
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07.05.2022 01:35 Відповісти

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