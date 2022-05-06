McDonald’s не відновлюватиме роботу в Україні до завершення бойових дій

Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати в усій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає ZAXID.NET.

Зазначається, що всі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби. Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 тис. своїм працівникам в Україні.

Як вказано у відповіді компанії виданню, заклади мережі фастфуду лишатимуться зачинені по всій країні, "допоки зберігатимуться загрози атак".