McDonald’s не відновлюватиме роботу в Україні до завершення бойових дій
Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати в усій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій.
Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає ZAXID.NET.
Зазначається, що всі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби. Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 тис. своїм працівникам в Україні.
Як вказано у відповіді компанії виданню, заклади мережі фастфуду лишатимуться зачинені по всій країні, "допоки зберігатимуться загрози атак".
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