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Фінляндія зменшила імпорт російської нафти у березні на 70%

фінляндія

Фінляндія у березні знизила закупівлю нафти у РФ на 70% після початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційні дані фінської митниці, передає Інтерфакс-Україна. 

У вартісному вираженні імпорт упав на 45% щодо березня 2021 року.

"Торгові відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", – зазначив старший економіст Danske Bank A/S Пасі Куоппамакі.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу через вимогу "Газпрому" про сплату газу в рублях.

Автор: 

нафта (4848) росія (14410) Фінляндія (340)


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