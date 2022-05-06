Фінляндія зменшила імпорт російської нафти у березні на 70%
Фінляндія у березні знизила закупівлю нафти у РФ на 70% після початку вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційні дані фінської митниці, передає Інтерфакс-Україна.
У вартісному вираженні імпорт упав на 45% щодо березня 2021 року.
"Торгові відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", – зазначив старший економіст Danske Bank A/S Пасі Куоппамакі.
Як повідомлялося, уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу через вимогу "Газпрому" про сплату газу в рублях.
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