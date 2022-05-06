Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС в період з 5 по 6 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 1,64-1,72 грн – до 37,69-39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,97 грн – до 42,63 грн/л.

На стільки ж здорожачало пальне в консолідованій мережі "Привату". Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема, ціна на бензин "звичайних" марок на АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/л, на ДП – 42,63 грн/л. Відповідно преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин "А-95" – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.