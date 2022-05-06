Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ, – ЗМІ

Депутати Верховної Ради не стали розглядати законопроєкт щодо підвищення низки податкових платежів для компаній, які продовжують працювати на російському ринку.

Про це повідомляє український Forbes із посиланням на джерела в парламенті.

Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.

Напередодні в Офісі президента попросили депутатів поки що не ухвалювати законопроєкт. "Є думка, що зараз він може більше зашкодити українській економіці, ніж компаніям, які співпрацюють із РФ", – пояснює один із них.

У керівництві президентської фракції також озвучили такі побоювання. "Ми дійшли спільної думки, що в такій редакції ми можемо отримати мінус для українських споживачів (якщо з ринку підуть такі компанії, як "Ашан" або "Леруа Мерлен", – ред.). При цьому з Росії вони все одно не підуть", – зазначили журналістам.

Нагадаємо, головна ідея закону – на 50% збільшити податок на прибуток, екологічний податок, а також ренту та податки на майно для компаній, які одночасно працюють на українському ринку та ведуть при цьому бізнес у РФ. Такі компанії, згідно з нормами законопроєкту, не можуть працювати в податковому режимі "Дія.City" та користуватися послугами "інвестнянь". У разі ухвалення законопроєкту їх зобовʼяжуть вказувати в маркуванні та рекламі причетність до роботи на російському ринку.

Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором". Для таких компаній запроваджуються підвищені на 50% ставки податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та податку на майно.

Крім того, профільний комітет ВР під час підготовки закону до другого читання також додав вимогу обов'язково зазначати зв'язки з РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній. Також ці компанії втатять пільги на "ДіяСіті", можливість користуватися послугами "інвестнянь", отримувати податкові пільги на прямі податки. Також компанії не зможуть отримувати ліцензію азартних ігор тощо.