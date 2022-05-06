Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ, – ЗМІ
Депутати Верховної Ради не стали розглядати законопроєкт щодо підвищення низки податкових платежів для компаній, які продовжують працювати на російському ринку.
Про це повідомляє український Forbes із посиланням на джерела в парламенті.
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Напередодні в Офісі президента попросили депутатів поки що не ухвалювати законопроєкт. "Є думка, що зараз він може більше зашкодити українській економіці, ніж компаніям, які співпрацюють із РФ", – пояснює один із них.
У керівництві президентської фракції також озвучили такі побоювання. "Ми дійшли спільної думки, що в такій редакції ми можемо отримати мінус для українських споживачів (якщо з ринку підуть такі компанії, як "Ашан" або "Леруа Мерлен", – ред.). При цьому з Росії вони все одно не підуть", – зазначили журналістам.
Нагадаємо, головна ідея закону – на 50% збільшити податок на прибуток, екологічний податок, а також ренту та податки на майно для компаній, які одночасно працюють на українському ринку та ведуть при цьому бізнес у РФ. Такі компанії, згідно з нормами законопроєкту, не можуть працювати в податковому режимі "Дія.City" та користуватися послугами "інвестнянь". У разі ухвалення законопроєкту їх зобовʼяжуть вказувати в маркуванні та рекламі причетність до роботи на російському ринку.
Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором". Для таких компаній запроваджуються підвищені на 50% ставки податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та податку на майно.
Крім того, профільний комітет ВР під час підготовки закону до другого читання також додав вимогу обов'язково зазначати зв'язки з РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній. Також ці компанії втатять пільги на "ДіяСіті", можливість користуватися послугами "інвестнянь", отримувати податкові пільги на прямі податки. Також компанії не зможуть отримувати ліцензію азартних ігор тощо.
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Це йдеться якраз про ті західні компаніїї, які працюють і в нас, і в рашкастані, такі як "Ашан" або "Леруа Мерлен"
Отакий Зе прікол.
Що відбувається?
Це- дніще.
Всі ті хто голосував за зеленського у 2019 це жертви російської пропаганди, назалежно від того проти Пороха вони голосували чи за Голобородька з 95 клоуном
А шкоди від цього на міліарди !!!
З усіх бізнесів від війни більш постраждали дрібні властники , а мережі майже ні .
Корупція це неприхованна , бо жодної грівні відмова від цього закону національній економіці не принесе . Навпаки , адже ж дескримінаційний податок це законне право будь якої держави проти іншої держави , яка приносить шкоду , не кажучи про масштабні руйнації .
Не підуть з ************* ринку ці запроданці -- це розумово , хоча не впевненний навіть в цьому . Бо є у бізнесах поняття репутації . Й саме репутація є головним бізнес-чинником тих , хто втік з ринку РФії . А подібний податок те ж топить репутацію друзів ***** !
А демостративна відмова від такого податку після його заявлення , відбілює людожерів в кубі .
Це відмазка класична , бо якщо в двічи підвищувати податок нібито "шкідливо" , по порахуйти , наскільки підняти ,що було корисно .
Требо називати ці податки вірно -- "податок-контрибуція" . Який може існувати хоч 30 років , якщо так потрібно .
А так скажуть в Майкрософті чи в Еплі , мовляв ми пійшли , а ці потвори ні . Але навіть жертва вторгення й руйнації не бачить сенсу санкцій проти агресора й його посіпак від бізнесу . Так що ми "руді" лохи ?!
Вот так буди у світі гетьманцовими чи миловановими . Хоча , може Милованов не причетний . бо хоча б має американський диплом по економиці !!!
Це це мені нагадує йще радянську історію , коли міністри , їх зами й торпреди заради того , що їх жінки поїхали в Париж й купили там шмуток на 1000-2000 баксів максимум (бо офіційно йще меньше дозволялося провозити через кордон) . Так ось за пару тисяч вони підписували контракти з 5-ми посередником , в якого офіс був саме в Парижі й наносили збитки софку таким чином на десятки й , інколи й на сотні міліонів баксів з кожного такого тупого конракту .