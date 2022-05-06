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Новини
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Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ, – ЗМІ

рада

Депутати Верховної Ради не стали розглядати законопроєкт щодо підвищення низки податкових платежів для компаній, які продовжують працювати на російському ринку.

Про це повідомляє український Forbes із посиланням на джерела в парламенті.

Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.

Напередодні в Офісі президента попросили депутатів поки що не ухвалювати законопроєкт. "Є думка, що зараз він може більше зашкодити українській економіці, ніж компаніям, які співпрацюють із РФ", – пояснює один із них.

У керівництві президентської фракції також озвучили такі побоювання. "Ми дійшли спільної думки, що в такій редакції ми можемо отримати мінус для українських споживачів (якщо з ринку підуть такі компанії, як "Ашан" або "Леруа Мерлен", – ред.). При цьому з Росії вони все одно не підуть", – зазначили журналістам.

Нагадаємо, головна ідея закону – на 50% збільшити податок на прибуток, екологічний податок, а також ренту та податки на майно для компаній, які одночасно працюють на українському ринку та ведуть при цьому бізнес у РФ. Такі компанії, згідно з нормами законопроєкту, не можуть працювати в податковому режимі "Дія.City" та користуватися послугами "інвестнянь". У разі ухвалення законопроєкту їх зобовʼяжуть вказувати в маркуванні та рекламі причетність до роботи на російському ринку.

Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором". Для таких компаній запроваджуються підвищені на 50% ставки податку на прибуток підприємств, екологічного податку, рентної плати та податку на майно. 

Крім того, профільний комітет ВР під час підготовки закону до другого читання також додав вимогу обов'язково зазначати зв'язки з РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній. Також ці компанії втатять пільги на "ДіяСіті", можливість користуватися послугами "інвестнянь", отримувати податкові пільги на прямі податки. Також компанії не зможуть отримувати ліцензію азартних ігор тощо.

Автор: 

ВР (2893) податки (2464) росія (14410)


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Топ коментарі
+28
Тобто ми вимагаємо щоб західні компанії пішли з російського ринку, а самі йти не збираємося. Знайома картина.
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06.05.2022 16:28 Відповісти
+16
Цікаво, кому і скільки заплатили за таке рішення. Тепер зрозуміло, чому ашани з метро сміялися з закону задовго до його розгляду. І яке моральне право в України вимагати припинення споживання російської нафти та газу, коли в такому мізерному питанні і то не можемо без врахування "інтересу" прийняти цивілізоване рішення. Прямо стовпи Української економіки... ашан з метро, а леруа до речі не працює (в усякому разі сайт пустий і fb заблокований для України) і нічого не сталося. Коли ви вже з торгашів перетворитесь в державників? Я не хочу знову йти на майдан, але боюсь після війни доведеться.
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06.05.2022 17:08 Відповісти
+15
Україну відстоюють українці, пліснява влада, на чолі з дерьмаком, відстоює інтереси кацапів.
Це- дніще.
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06.05.2022 19:24 Відповісти
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Тобто ми вимагаємо щоб західні компанії пішли з російського ринку, а самі йти не збираємося. Знайома картина.
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06.05.2022 16:28 Відповісти
Ви статтю читали? Чи тільки заголовок?
Це йдеться якраз про ті західні компаніїї, які працюють і в нас, і в рашкастані, такі як "Ашан" або "Леруа Мерлен"
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07.05.2022 10:31 Відповісти
Сколько эти компании заплатили взятки и кому? Наши зеленые депутаты и депутаты Бенины ничего просто так не делают, без выгоды для себя
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08.05.2022 00:24 Відповісти
"Мистецтво" якоїсь вівці в Англії виставлено на аукціон. Україна без Криму- мабуть це символічно для того, чиє **** на картині?
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06.05.2022 16:44 Відповісти
Это называется "своих не бросаем".
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06.05.2022 16:50 Відповісти
А ****.
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06.05.2022 17:04 Відповісти
Цікаво, кому і скільки заплатили за таке рішення. Тепер зрозуміло, чому ашани з метро сміялися з закону задовго до його розгляду. І яке моральне право в України вимагати припинення споживання російської нафти та газу, коли в такому мізерному питанні і то не можемо без врахування "інтересу" прийняти цивілізоване рішення. Прямо стовпи Української економіки... ашан з метро, а леруа до речі не працює (в усякому разі сайт пустий і fb заблокований для України) і нічого не сталося. Коли ви вже з торгашів перетворитесь в державників? Я не хочу знову йти на майдан, але боюсь після війни доведеться.
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06.05.2022 17:08 Відповісти
Зе сцикуни навіть після перемоги продовжуть військовий стан скоріш за все до президентських виборів
Отакий Зе прікол.
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07.05.2022 01:02 Відповісти
І це ще не всі "покращення" від "служок"
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06.05.2022 17:13 Відповісти
они простые российские зарабитчани
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06.05.2022 17:16 Відповісти
Ащослучілось - хтось ще й досі не встиг вивезти через лінію фронту якесь дороге серцю устаткування?
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06.05.2022 17:32 Відповісти
Це просто нонсенс. Важко повірити , що всі покидають Ромів ,а наші продовжують там щось виробляти
Що відбувається?
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06.05.2022 19:06 Відповісти
Україну відстоюють українці, пліснява влада, на чолі з дерьмаком, відстоює інтереси кацапів.
Це- дніще.
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06.05.2022 19:24 Відповісти
Всех у кого бизнес в России нужно сжечь!!!
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06.05.2022 21:36 Відповісти
шо - и вовочку с ермаком?
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06.05.2022 23:40 Відповісти
Зе влада це моральні банкрути від початку.
Всі ті хто голосував за зеленського у 2019 це жертви російської пропаганди, назалежно від того проти Пороха вони голосували чи за Голобородька з 95 клоуном
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07.05.2022 00:59 Відповісти
.Тепер всі інші компанії що підтримали Україну санкціями відчувають себе дурнями, бо хтось з «зелених має зиск». І що ми тепер можемо вимагати від Угорщини? Під час війни це схоже на зраду інтересів держави.
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07.05.2022 05:19 Відповісти
В тому-то справа , що себе скільки воно заробить (бо й замовники голосування мають обмежений бюджет, та й голосування може на кілька місяців щось змінити) . Тобто міліон баксів за це лайно ніхто з інтересантів не заплатить .
А шкоди від цього на міліарди !!!
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07.05.2022 06:48 Відповісти
Знов містечковість й умовний Кривий Ріг попер з депутатів .
З усіх бізнесів від війни більш постраждали дрібні властники , а мережі майже ні .

Корупція це неприхованна , бо жодної грівні відмова від цього закону національній економіці не принесе . Навпаки , адже ж дескримінаційний податок це законне право будь якої держави проти іншої держави , яка приносить шкоду , не кажучи про масштабні руйнації .
Не підуть з ************* ринку ці запроданці -- це розумово , хоча не впевненний навіть в цьому . Бо є у бізнесах поняття репутації . Й саме репутація є головним бізнес-чинником тих , хто втік з ринку РФії . А подібний податок те ж топить репутацію друзів ***** !
А демостративна відмова від такого податку після його заявлення , відбілює людожерів в кубі .

Це відмазка класична , бо якщо в двічи підвищувати податок нібито "шкідливо" , по порахуйти , наскільки підняти ,що було корисно .
Требо називати ці податки вірно -- "податок-контрибуція" . Який може існувати хоч 30 років , якщо так потрібно .
А так скажуть в Майкрософті чи в Еплі , мовляв ми пійшли , а ці потвори ні . Але навіть жертва вторгення й руйнації не бачить сенсу санкцій проти агресора й його посіпак від бізнесу . Так що ми "руді" лохи ?!
Вот так буди у світі гетьманцовими чи миловановими . Хоча , може Милованов не причетний . бо хоча б має американський диплом по економиці !!!
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07.05.2022 06:44 Відповісти
Враховуючи на інтелект таких потовор як Коля Котлета , Гетьманцєв , чи відомий торговец собаками ... є таке враження , що вони не за гроші це зробили , а від тупізни ...

Це це мені нагадує йще радянську історію , коли міністри , їх зами й торпреди заради того , що їх жінки поїхали в Париж й купили там шмуток на 1000-2000 баксів максимум (бо офіційно йще меньше дозволялося провозити через кордон) . Так ось за пару тисяч вони підписували контракти з 5-ми посередником , в якого офіс був саме в Парижі й наносили збитки софку таким чином на десятки й , інколи й на сотні міліонів баксів з кожного такого тупого конракту .
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07.05.2022 07:00 Відповісти
суки *****!!!
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07.05.2022 21:24 Відповісти
таке все білими нитками, що навіть нічого писати немає бажання. Все на виду, просто цікаво, коли до цього наріду дійде, хто нами керує...
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07.05.2022 22:55 Відповісти
ГАНЬБА!!! Для них ДЕРЖАВА АГРЕССОР не АГРЕССОР!!! БАРИГИ! МАРОДЕРИ! КОМУ ВІЙНА, а ЇМ, собакам, МАТЬ...! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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08.05.2022 08:38 Відповісти
Хтось може пам'ятає кадри з "Слуги народу", де "крутий" Голобородько всіх там мочить...так от, щоб ті кадри не стали пророчими для ВР...та і самого Голобородька. А по тих зальотах, що вони витворяють, все до того і йде...
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08.05.2022 09:35 Відповісти
демченки дерьмаки татарови проснулись та взялися до роботи - шо опять!!
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08.05.2022 14:38 Відповісти

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