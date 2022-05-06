Влада Росії дозволила "сірий" імпорт елітних автомобілів

Уряд Росії включив до переліку товарів для "паралельного імпорту" продукцію понад 50 іноземних автомобільних брендів, в тому числі елітних авто, легальний експорт яких до РФ заборонено санкціями ЄС, США та Великої Британії.

Про це йдеться у відповідному наказі Мінпромторгу РФ, який оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.

В переліку немає бюджетних автомобільних марок, проте в нього увійшли популярні в РФ елітні автомобільні бренди Land Rover, Jaguar, Bentley, Сadillac, Hummer, Tesla , Lincoln, Mercedes-Benz, Maybach, BMW, Mini, Porshe, Audi, Lexus, Lamborgini, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Subaru, Acura, Infiniti, Nissan, Rolls-Royce, Bugatti.

Також в переліку увійшли найбільші шинні бренди, які оголосили про припинення роботи в РФ: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Наказ містить докладний перелік конкретних товарів та товарних груп, щодо яких може застосовуватися практика "паралельного імпорту", що дозволяє ввозити до країни товари без дозволу правовласника.

З документа випливає, що для цих брендів допускається паралельний імпорт комплектуючих та запчастин.

Механізм паралельного імпорту розпочинає роботу з дати реєстрації наказу Мін'юстом – 6 травня 2022 року.

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Як повідомлялося, наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.