Чехія планує замінити частину російської нафти імпортом з Італії

Заміною купівлі російської нафти можуть бути розширення постачань нафтопроводом TAL, який проходить з італійського Трієста.

Таку заяву під час візиту в Берлін зробив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає enkorr.

"Це дуже важливо, якщо ми хочемо ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадянам і компаніям буде достатньо нафти. Посилення пропускної спроможності нафтопроводу є ключем до зняття залежності від російської нафти", – заявив він.

Зі слів Фіали, це найпростіший шлях знайти заміну нафті з РФ.

"TAL розв’язав би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність нарощувати потужності від країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії тй Німеччини чи Баварії", – додав він.

Раніше повідомлялося, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.