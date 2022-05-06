Власник "Київстару" зіткнувся з проблемами через санкції проти російського мільярдера Фрідмана

Телекомунікаційний холдинг VEON визнав репутаційні збитки у зв'язку з тим, що його основний акціонер – компанія LetterOne, які належить 47,85% акцій – афілійований з російськими мільярдерами Міхаілом Фрідманом та Петром Авеном, щодо яких запроваджені санкції країн Заходу.

Про це йдеться у річному звіті холдингу VEON, повдіомляє Інтерфакс-Україна.

"В результаті зв'язку підсанкційних осіб із нашим найбільшим акціонером наша репутація постраждала", – йдеться у звіті.

Фрідман та Авен, яким належить 37,86% та 12,13% LetterOne відповідно, включені до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії. ЄС також запровадив санкції щодо Олексія Кузьмічова та Германа Хана, проте вони більше не є акціонерами інвесткомпанії, зазначає VEON.

Холдинг володіє телеком-активами в Росії, Україні, Казахстані, Пакистані, Бангладеш та інших країнах. Зокрема, в Україні VEON є власником найбільшого мобільного оператора "Київстар". Водночас половину його консолідованої виручки генерує російський оператор "Вимпелком".

У цьому контексті у річному звіті згадуються підозри у надмірних зв'язках із Росією (undue exposure to Russia). Компанія визнає, що через це VEON зіштовхнувся з труднощами при укладанні контрактів із низкою ключових постачальників та інших ділових партнерів. Зокрема, деякі з них заявляють про небажання співпрацювати з компанією, зазначається у звіті.

Холдинг не відкидає, що через це не зможе призначити компанію для аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

VEON зазначає, що LetterOne належить менше половини його акцій, а отже санкції щодо Фрідмана не мали напряму вплинути на роботу холдингу. Проте, як тепер зазначається у річному звіті, потенційна неможливість продовження роботи з партнерами може негативно вплинути на бізнес VEON та її фінансове становище.

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Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.