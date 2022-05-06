Майже 70 суден заблоковано у портах України, – Мінінфраструктури

Майже 70 суден заблоковані в морських портах портах України, шість суден під іноземним прапором заблоковані в Маріупольському морському порту.

Про це повідомили заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков та директор ДП "Маріупольський морський торговий порт" Ігор Барський на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні майже 70 суден заблоковані в портах, із яких неможливо здійснювати судноплавство. З екіпажами найгірша ситуація була в Маріуполі, тому що в інших портах екіпажі змогли евакуюватися наземним шляхом", – повідомив Васьков.

За словами Барського, в порту в Маріуполі залишилося шість суден під іноземним прапором, які досі там заблоковані, деякі вже не зможуть його залишити без відповідного ремонту силами судноремонтного заводу. Проте сам судноремонтний маріупольський завод також практично зруйнований, зазначив директор Маріупольського морського торговельного порту.

"Зараз ми збираємо всю можливу інформацію про підприємство, про портовиків, відгукнулися 1660 осіб із 3 тис. У нас також є інформація про 23 загиблих працівників підприємства. Але ми виплачуємо зарплату людям, готуємося до повернення, будуємо плани щодо відновлення підприємства. У цих питаннях нам допомагає Міністерство інфраструктури", – повідомив Барський

За його словами, пошкодження та руйнування порту в Маріуполі на сьогодні складно оцінити, але є інформація, що практично всі будівлі, всі будівельні споруди частково чи повністю зруйновані.

"Але ми вважаємо, що як тільки порт буде звільнено, ми в найкоротший період зможемо відновити якусь роботу", – наголосив директор підприємства.

Раніше Васьков повідомляв, що збитки від руйнування інфраструктури у морських портах України внаслідок російського військового вторгнення сягають десятків мільярдів гривень.