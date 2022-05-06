Україна збільшила експорт зернових на 18%

Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 5 травня експортувала 46 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 17,9%, або 7 млн тонн, вище за показники на аналогічну дату попереднього МР.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Як повідомляється, до 5 травня експортовано 18,53 млн тонн пшениці (на 22,5% більше порівняно з аналогічною датою 2020/2021 МР), 21,33 млн тонн кукурудзи (+11,4%), 5,68 млн тонн ячменю (+37,8%) та 69,7 тис. тонн борошна (-34,4%).

На закордонні ринки також поставлено 161,9 тис. тонн жита проти 1,7 тис. тонн роком раніше.

Таким чином, за тиждень 28 квітня-5 травня Україна експортувала близько 300 тис. тонн зернових культур, серед яких майже 270 тис. тонн кукурудзи, 20 тис. тонн пшениці та 10 тис. тонн ячменю. Такий спад пояснюється блокадою військами країни-агресора РФ українських морпортів – її ключової експортної інфраструктури.

Як повідомлялося, Україна за період 1-28 квітня 2022 року експортувала 763 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що у 3,7 раза менше порівняно з показниками за весь квітень 2021 року.