Зеленський підписав закон про спрощення працевлаштування переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2220-ІХ про спрощення реєстрації безробітних та додаткових стимулів роботодавцям під час працевлаштування внутрішніх переселенців.

Про це повідомиляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідно до закону, внутрішнім переселенцям та особам з територій активних бойових дій надається статус "безробітний" з першого дня реєстрації в центрі зайнятості. Їм призначається допомога з безробіття.

При цьому закон дозволяє не відвідувати центр зайнятості для підтвердження статусу особисто – стати на облік можна, зателефонувавши через месенджер, електронну пошту або інші засоби зв'язку.

"Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також можуть зареєструватися як безробітні за заявою. Держслужба зайнятості повідомить про це роботодавцю, Пенсійному фонду та Податковій службі, а дані про трудовий стаж отримує у державних реєстрах", – зазначило міністерство.

Крім цього, передбачаються додаткові економічні стимули для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, а також фінансову допомогу від держави для переселенців, які бажають відкрити власний бізнес.

Закон також удосконалить програму надання допомоги з часткового безробіття, яка пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення або скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг).

Для роботодавців спрощується можливість отримати чи продовжити дію дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Документи можуть надсилатися до Держслужби зайнятості будь-яким зручним способом. Виняток – громадяни Росії та Білорусі: для них потрібне узгодження СБУ.