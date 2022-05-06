Росія дозволила "сірий" імпорт смартфонів та побутової хімії

Уряд Росії включив до переліку товарів для "паралельного імпорту" цілий ряд іноземних товарів – від смартфонів і побутової техніки до косметики.

Про це йдеться у відповідному наказі Мінпромторгу РФ, який оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.

Загалом у списку 56 груп товарів, які з 6 травня дозволяється ввозити в РФ без дозволу правовласника – від елітних іномарок, електроніки та побутової техніки (у тому числі смартфонів та комп'ютерів популярних виробників) до текстилю, одягу та взуття, а також продукції хімії, включаючи косметику та парфумерію.

"Згідно з документом, виключається цивільно-правова відповідальність для випадків завезення продукції імпортерами в обхід офіційних каналів дистрибуції. До переліку товарів, щодо яких допускається паралельний імпорт, включено продукцію як необхідну для функціонування виробничих потужностей, так і широке коло товарів споживчого сектору", – йдеться у коментарі Мінпромторгу РФ.

Зокрема, для залізничного транспорту в РФ можна буде без дозволу ввозити обладнання провідних світових виробників, а також різні типи суден (вантажні, круїзні, рибальські, яхти, буксири, рятувальні та військові кораблі).

Крім того, Росія дозволила ввозити без дозволу правовласника телефони, смартфони та аксесуари до них таких виробників, як Apple, Samsung, Nokia, Panasonic, Asus, Philips, Siemens, HP, Xeon, Intel, Motorola, Sony та інших.

У переліку також вказані портативні комп'ютери та супутня техніка (клавіатура, пристрої, що запам'ятовують тощо) виробництва Apple, HP, Intel, Microsoft, Samsung, Toshiba, Boshe, Cisco, Dell, Oracle, Siemens, IBM, Hitachi, Asus, Acer, Schneider Electric та ін.

В рамках паралельного імпорту можна поставляти в РФ холодильники, пральні машини (Electrolux, Miele, Samsung), копіювальну техніку, принтери, факсимільну техніку, в тому числі HP, Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Epson і Brother, швейні машини, кондиціонери, звукозаписну апаратуру, апаратуру, що передає відео- та звукові сигнали. До списку потрапили батареї Energizer та Duracell, акумулятори, освітлювальне обладнання. Як і очікувалося, до переліку потрапили ігрові приставки фірм XBox, Nintendo та PlayStation.

Ввозити можна буде також папір та картон та побутову хімію.

Також без дозволу правовласника дозволено ввозити в РФ товари парфумерно-косметичної галузі всіх виробників, за виключенням продукції концерну L'Oreal.

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Як повідомлялося, уряд Росії також включив до переліку товарів для "паралельного імпорту" продукцію понад 50 іноземних автомобільних брендів, в тому числі елітних авто, легальний експорт яких до РФ заборонено санкціями ЄС, США, Японії та Великої Британії.

Наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.