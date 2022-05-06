Китайські технологічні гіганти припиняють роботу в Росії, – WSJ

Китайські технологічні компанії призупиняють роботу в Росії з огляду на санкції США та постачальників, незважаючи на заклики Пекіна протистояти іноземному тиску.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, декілька великих китайських IT-компаній згортають постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно.

За даними видання, серед таких компаній – постачальник комп’ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp..

WSJ відзначає, що, на відміну від західних компаній, китайський бізнес схильний не робити офіційних заяв про свою позицію щодо війни РФ проти України через офіційну позицію Пекіна, який критикує запровадження санкцій проти РФ, хоча і наполягає на необхідності мирного врегулювання конфлікту.

Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.

Згідно із даними офіційної китайської статистики, експорт технологічної продукції до Росії у березні суттєво впав у порівнянні з лютим. Зокрема, обсяги постачання ноутбуків знизилися більш ніж на 40%, смартфонів – майже на 66%, телекомунікаційного обладнання – на 98%.

Водночас WSJ вказує, що можливість втратити західних постачальників є ще одним фактором, що давить на китайські компанії. Найбільші виробники напівпровідників в США, що постачають компоненти китайським компаніям, вимагають від китайських клієнтів гарантій, що кінцева продукція з їхніми компонентами не потрапить до Росії.

Видання нагадує, що Китай розширив свій інструментарій заходів для протидії західним санкціям, зокрема китайська влада може зобов'язувати місцеві компанії не дотримуватись іноземних санкцій. Однак досі Пекін не застосовував таку можливість.