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"Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж квитків через партнерські сервіси

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"Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси "Приватбанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах "Укрзалізниці", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи.

"Нагадаємо, якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне – гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку", – додали в компанії.

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