В Україні змінилась найпопулярніша марка вантажівок

Продажі в Україні нових вантажних автомобілів повною вагою понад 3,5 тонн у квітні скоротилися на 67% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, при цьому лідером ринку стали вантажівки Ford із часткою 24%.

Як повідомляє галузеве видання AUTO-Consulting, колишній лідер українського ринку – білоруський МАЗ перестав очолювати рейтинг популярності у споживачів ще у березні, а у квітні остаточно покинув групу лідерів.

Крім американського виробника Ford, у квітні до четвірки лідерів за обсягом продажів увійшли Volvo (19%), MAN (12%) та Iveco (10%).

"Попит на вантажну техніку в країні є, і майже всі дилери відновили продажі техніки. Зараз до України вже відновили і постачання нових партій вантажівок. Але ринок дуже змінився, як за попитом на виконання техніки, так і за регіональною структурою споживання", – наголошують у AUTO-Consulting.

Водночас видання не наводить кількість проданих вантажівок в Україні у березні та квітні.