Німеччина готова допомогти Чехії замінити російський газ, – Шольц

Німеччина проявить солідарність із країнами Європейського союзу, які шукають альтернативи російському газу та нафті, допомагаючи східним державам без портів у Північному або Балтійському морях отримати скраплений природний газ (СПГ).

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Європейська правда.

Виступаючи після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Шольц сказав, що багато країн зіткнулися з навіть більшою проблемою, ніж Німеччина, у зменшенні залежності від імпорту російської енергії.

За словами Фіали, імпорт російського газу, який надходить через трубопровід, становить понад 90% споживання газу в Чехії, яка не має виходу до моря.

"Ми повинні бути готові допомогти країнам, які не мають прямого виходу до Північного чи Балтійського моря, і які повинні розраховувати на нашу співпрацю з ними", – сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що в німецькому портовому місті Вільгельмсхафен 5 травня відбулася церемонія закладки першого каменя на будівництві терміналу з прийому скрапленого природного газу.

За допомогою скрапленого газу Німеччина має намір знизити залежність від газу з Росії.