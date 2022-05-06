Дубайський лізингодавець списав $538 мільйонів за літаки, що залишилися в Росії

Аерокосмічний холдинг Dubai Aerospace Enterprise (DAE) списав $538 млн за літаки, що залишилися в Росії після запровадження проти неї західних санкцій.

Про це йдеться в повідомленні компанії із посиланням на CEO компанії Фіроза Тарапора, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми проактивно вирішили проблему втрати контролю над нашими літаками, орендованими російськими авіакомпаніями, шляхом списання чистих інвестицій. Ми подали позови на суму $1 млрд за деякими страховими полісами й очікуємо на подачу додаткових позовів про стягнення належних нам сум", – сказав він.

Кількість літаків, що "застрягли" в РФ, у повідомленні не уточнюється, які перевізники їх орендують – теж. У 2019 році DAE підписав угоду на постачання трьох Boeing 777 російської вантажної авіакомпанії AirBridgeCargo (входить до групи "Волга-Днєпр").

Раніше в травні ірландський лізингодавець Avolon повідомляв про визнання знецінення 10 літаків, що залишилися в РФ, у розмірі $304 млн. Їх орендарі також не уточнювалися. Серед російських клієнтів Avolon була авіакомпанія "Победа".

Американська Air Lease Corporation (ALC) повідомляла про списання $802 млн за 27 літаків, у тому числі 21 власного та 6, що знаходяться під управлінням компанії. Лізингодавець також планував подати страхові претензії для відшкодування збитків, пов'язаних із цими літаками. За даними аналітичного агентства IBA, до введення санкцій проти РФ у країні експлуатувалося 34 лайнери ALC. Клієнтами компанії були "Уральські авіалінії", S7, Nordwind та IFly.

Раніше найбільша у світі компанія з лізингу літаків Aercap повідомила страхові компанії про завдану шкоду на суму близько $3,5 млрд через відмову Росії повертати авіалайнери власникам.

Країни Заходу наприкінці лютого запровадили санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин. Лізингодавців зобов'язали розірвати чинні контракти з російськими авіакомпаніями та відкликати у них вже надані в оренду літаки.

Більшість авіакомпаній отримали повідомлення про відкликання "санкційних" лайнерів, проте продовжили їхню експлуатацію. Віце-прем'єр РФ Юрій Борисов повідомляв, що за рішенням влади більшість Boeing і Airbus, незважаючи на санкції, залишиться в Росії.