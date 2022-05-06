Резерви Нацбанку зменшились за місяць ще на $1,2 мільярда

Станом на 1 травня міжнародні резерви України за попередніми даними становили $26,94 млрд, за місяць вони зменшились на $1,18 млрд або на 4%.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зменшення обсягу резервів переважно зумовлене продажем валюти на міжбанківському ринку.

Зокрема, у минулому місяці Нацбанк продав на валютному ринку $2,24 млрд, а викупив – лише $43 мільйони. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у квітні становив $2,2 млрд.

"Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це зумовлюється насамперед значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту", – пояснює Нацбанк.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у квітні становив $614 млн. Із цієї суми $420 млн було спрямовано на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті, а $78 млн– на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП). Крім того, у квітні Національний банк сплатив $84 млн на користь Міжнародного валютного фонду.

Водночас внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь уряду у квітні становили $1,89 млрд. Зокрема, 629 млн євро та $93 млн надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, $236 млн – від уряду Канади та 120 млн євро – від Європейського союзу.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) минулого місяця обумовила зменшення їх вартості на $150,3 млн.

Нагадаємо, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.