Естонія допоможе Україні у відновленні Житомирської області.

Про це повідомила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хотіли б зосередити нашу увагу на Житомирській області. Ми хотіли б допомогти цій області з проведенням відновлення", – сказала Лійметс.

Лійметс також зазначила, що Естонія вже отримала певне розуміння потреб і планує надати допомогу на підставі отриманої інформації.

"Естонія – це невелика країна, але наша ідея полягає в тому, щоб залучити інших партнерів, зокрема, фінансових партнерів та інші країни, щоб спільно приєднатися до відновлення будинків, дитячих садків та забезпечити реалізацію великих інфраструктурних проектів", – додала глава МЗС.

За її словами, Естонія також планує відправити групу експертів із розмінування, які допомагатимуть із розмінуванням у звільнених регіонах України.

"Звичайно, ми повністю підтримуємо набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Ми хотіли б відзначити ту велику роботу, яку провели по заповненню анкети ЄС. Ми продовжуємо підтримувати Україну різними способами, усіма можливими способами", – запевнила Лійметс.

Вона додала, що Естонія прийняла більше 35 тис. українців біженців.

"Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу та нещодавно проголосували про виділення додаткових 3 млн євро на гуманітарну допомогу для України", – розповіла міністр.

Раніше повідомлялося, що на суднобудівному заводі Baltic Workboats на Сааремаа (Естонія) розпочалося будівництво замовленого Україною рятувального судна, яке працюватиме на Чорному морі.