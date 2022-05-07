США оголосили про нову військову допомогу Україні на $150 мільйонів

Державний секретар США Ентоні Блінкен затвердив виділення додаткових $150 млн військової допомоги Україні.

Про це йдеться у його заяві на сайті Держдепартаменту.

"Сьогодні, відповідно до доручення президента, я дозволяю виділити додаткову негайну військову допомогу Україні на суму до $150 млн на додаткове озброєння та обладнання з запасів Міністерства оборони США", – зазначив він.

За словами Блінкена, цей дозвіл є дев’ятим вилученням озброєнь, обладнання та постачання з запасів Міноборони України з серпня 2021 року. Так, загальна допомога США Україні становить приблизно $3,8 млрд в озброєнні та техніці з початку вторгнення РФ 24 лютого.

"Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", – наголосив у своїй заяві президент США Джо Байден.

Наголошується, що коштів на відправку допомоги в Україну майже не залишилося і потрібне оперативне затвердження фінансування Конгресом.

"З сьогоднішнім оголошенням моя адміністрація майже вичерпала фінансування, яке може бути використано для надсилання допомоги в безпеці для України. Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійний надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати затребуване фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів", – підкреслив Байден.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден направив запит до Конгресу про виділення додаткових $33 млрд для підтримки України, а також союзників у Європі. Запит включає понад $20 млрд для надання нової військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, включаючи нові повноваження для швидкої передачі зброї Україні з військових запасів і посилення програми Пентагону для озброєння своїх військових.

Крім $20 мільярдів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, ініційований адміністрацією Байдена бюджетний запит також передбачає виділення $8,5 млрд прямої економічної допомоги уряду та $3 мільярди на гуманітарну та продовольчу допомогу.