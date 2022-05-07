Нацбанком зменшив продаж валюти за тиждень на 8%

Національний банк в перший тиждень травня знову суттєво більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $292,9 млн, євро – на 259,4 млн євро. Водночас це приблизно на 8% менше, ніж за останній тиждень квітня.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, за цей тиждень він придбав всього $17,5 млн та 10,3 млн євро.



У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. У результаті інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,79 млрд та 106,97 млн євро, а продав $6,15 млрд та 1,75 млрд євро. У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,14 млрд та 106,97 млн євро, а продаж $3,38 млрд та 1,75 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня.