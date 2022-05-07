Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 4,2 мільярда фунтів стерлінгів
Футбольний клуб "Челсі" отримав нових власників. Ними стала група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі.
Про це йдеться у заяві клубу.
Окрім Боелі, до групи входять інвесткомпанія Clearlake Capital, а також мільярдери Марк Волтер (США) та Хансьорг Вісс (Швейцарія).
Зазначається, що акції клубу були придбані за 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Ці кошти перерахують на заморожений рахунок для передачі на благодійність, як раніше заявляв уже ексвласник "Челсі" Роман Абрамович. Крім того, нові власники виділять 1,75 млрд фунтів стерлінгів на розвиток клубі.
Очікується, що угоду закриють до травня. Остаточне погодження має надати уряд Великої Британії та Англійська прем’єр-ліга.
Із 2003 року власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович. На початку березня він оголосив про намір продати клуб. Нагадаємо, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.
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Поміг Абрамовичу вийти з під санкцій і зараз останній аврально все розпродує для порятунку бізнесу. Не сумніваюсь, що своїх кілька відсотків
цьому покидьку і лицеміру"найвеличнішому лідеру **********" теж перепаде, бо президентські послуги високо оцінюються.
Зло бере на нашу зелену курву! Якби він так само переймався проблемами громадян України і так р'яно помагав їх вирішувати (як Абрамовичу), то у нас армія була б сильніша, Херсонщина і Приазов'я оборонялось (а не були здані зеленою владою) і говорив би він про перемогу над орками ( а не вели пропагандони і тупі слуги мутні перемовини і пошуки міфічних "гарантів безпеки" в тому числі в Мордорі).
На жаль маємо, те що маємо і не відомо що ще отримаємо з такою владою(