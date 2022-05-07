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Новини
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Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 4,2 мільярда фунтів стерлінгів

абрамович,роман

Футбольний клуб "Челсі" отримав нових власників. Ними стала група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі.

Про це йдеться у заяві клубу.

Окрім Боелі, до групи входять інвесткомпанія Clearlake Capital, а також мільярдери Марк Волтер (США) та Хансьорг Вісс (Швейцарія).

Зазначається, що акції клубу були придбані за 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Ці кошти перерахують на заморожений рахунок для передачі на благодійність, як раніше заявляв уже ексвласник "Челсі" Роман Абрамович. Крім того, нові власники виділять 1,75 млрд фунтів стерлінгів на розвиток клубі.

Очікується, що угоду закриють до травня. Остаточне погодження має надати уряд Великої Британії та Англійська прем’єр-ліга.

Із 2003 року власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович. На початку березня він оголосив про намір продати клуб. Нагадаємо, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.

Автор: 

Абрамович Роман (117) продаж (2090) футбол (245)


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Топ коментарі
+23
зебуин лична попросил не накладывать на него санкий, бо считает, что тот поможет ему заглянуть в глаз *****...
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08.05.2022 17:05 Відповісти
+13
Зеленський - молодець!
Поміг Абрамовичу вийти з під санкцій і зараз останній аврально все розпродує для порятунку бізнесу. Не сумніваюсь, що своїх кілька відсотків цьому покидьку і лицеміру "найвеличнішому лідеру **********" теж перепаде, бо президентські послуги високо оцінюються.
Зло бере на нашу зелену курву! Якби він так само переймався проблемами громадян України і так р'яно помагав їх вирішувати (як Абрамовичу), то у нас армія була б сильніша, Херсонщина і Приазов'я оборонялось (а не були здані зеленою владою) і говорив би він про перемогу над орками ( а не вели пропагандони і тупі слуги мутні перемовини і пошуки міфічних "гарантів безпеки" в тому числі в Мордорі).
На жаль маємо, те що маємо і не відомо що ще отримаємо з такою владою(
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08.05.2022 19:12 Відповісти
+5
Да и *** на него на этого абрамовича! Если он еврей то это не значит, что Зеля по первому звонку изи каломыйского (абрамович его дружбан) должен встречаться с этим ***ловцем-путеноидом. А то придумали ему какой то статус посланника путлера, коим он (как пишет желтая Пресса рашки) совсем не является… Цель каломыйского была - чтобы Зеля отмазал его другана абрамчика от гнева США. Помните как Зеля просил американцев не накладывать на абрама санкции, потому что он якобы *********** «посредник» . Каломыйский где с твоего бока гуманитарка, броники, шлемы, квадрокоптеры и тепловизоры для ВСУ? Или природная жадность перемогае? Слава Украине!
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08.05.2022 21:29 Відповісти
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Наскільки відомо, англійці наложили санкції на Абрашу. І як він міг продати клуб перебуваючи під санкціями? А якщо дали продати клуб, то чому гроші не направляють Україні, а на якусь абстрактну благодійність.
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08.05.2022 08:10 Відповісти
зебуин лична попросил не накладывать на него санкий, бо считает, что тот поможет ему заглянуть в глаз *****...
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08.05.2022 17:05 Відповісти
кентавр Калантарян вже відповів і Ромчику і Бубочці, гідно оцінив їх талант переговорників. Так крепко оцінив, що сам х.... вибачився за кентавра.
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08.05.2022 18:12 Відповісти
ну что ж вы так открытым текстом палите обладателя флиса за 90К$....сегодня зеЛенка за 1000км от фронта и за 26 км от границы уже засветилась впервые за 70 дней а вы вот так их мочите
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08.05.2022 21:07 Відповісти
Так, Шмаркля попросила, але американців. А англійці начебто наклали свої санкції. Тому вся ця історія і незрозуміла. Можливо, дали продати клуб як виняток з певними умовами.
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09.05.2022 08:36 Відповісти
Ці кошти перерахують на заморожений рахунок для передачі на благодійність Джерело: https://biz.censor.net/n3339695
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08.05.2022 19:21 Відповісти
як як? Як і всі, що називаються ж..и. Отримав громадянство Португалії, оскільки довів, що його предків було звідти примусово вигнано (копирсайте простори інету)... "Наша" бородата бабця, розчулилась, розридалась та змусила приЗедента та ОПу- теж співчувати, бо ж гроші не тхнуть???
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08.05.2022 20:16 Відповісти
***** отожмет все , иначе абрашка получит рукопожатие с новичком .Такая корова нужна самому.. ***** тварь , и его несет без тормозов...
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08.05.2022 17:16 Відповісти
Нє, Рома таки маланець з маланців. Віддав Челсі за примарну індульгенцію. Ну, подивимось...
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08.05.2022 17:27 Відповісти
Эти деньги пойдут Украине!
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08.05.2022 17:39 Відповісти
Ці гроші підуть на благодійність - усим постраждалим від війни. Включаючи громадян рф, звичайно.
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08.05.2022 18:42 Відповісти
У заголовку 4,2 у тексті 2,5 ... Різниця ж є ? Але, блін, 2,5 лярдя фунтів !!!
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08.05.2022 18:44 Відповісти
Зеленський - молодець!
Поміг Абрамовичу вийти з під санкцій і зараз останній аврально все розпродує для порятунку бізнесу. Не сумніваюсь, що своїх кілька відсотків цьому покидьку і лицеміру "найвеличнішому лідеру **********" теж перепаде, бо президентські послуги високо оцінюються.
Зло бере на нашу зелену курву! Якби він так само переймався проблемами громадян України і так р'яно помагав їх вирішувати (як Абрамовичу), то у нас армія була б сильніша, Херсонщина і Приазов'я оборонялось (а не були здані зеленою владою) і говорив би він про перемогу над орками ( а не вели пропагандони і тупі слуги мутні перемовини і пошуки міфічних "гарантів безпеки" в тому числі в Мордорі).
На жаль маємо, те що маємо і не відомо що ще отримаємо з такою владою(
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08.05.2022 19:12 Відповісти
Нельзя покупать у этого ******- Абрашки ничего!!!Эти лярды пойдут сукиному Путлеру в котёл, где Абрашка является дольщиком! Дай бог эти бабки заморозит Боря Джонсон и конфискует.
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08.05.2022 19:40 Відповісти
Да и *** на него на этого абрамовича! Если он еврей то это не значит, что Зеля по первому звонку изи каломыйского (абрамович его дружбан) должен встречаться с этим ***ловцем-путеноидом. А то придумали ему какой то статус посланника путлера, коим он (как пишет желтая Пресса рашки) совсем не является… Цель каломыйского была - чтобы Зеля отмазал его другана абрамчика от гнева США. Помните как Зеля просил американцев не накладывать на абрама санкции, потому что он якобы *********** «посредник» . Каломыйский где с твоего бока гуманитарка, броники, шлемы, квадрокоптеры и тепловизоры для ВСУ? Или природная жадность перемогае? Слава Украине!
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08.05.2022 21:29 Відповісти
Стара, як світ істина-де великі гроші, дуже великі, - людяність, мораль, справедливість навіть близько не крутиться...
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09.05.2022 05:55 Відповісти
Це якщо про наших. Біл Гейтс, Маск та ще багато які багатії пройшли цю стадію.
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09.05.2022 09:00 Відповісти
Зельонський в долі? Не безкорисно ж просив у світових лідерів не чіпати Абрамовича, бо якщо введуть санкції проти нього, то не вийдуть переговори з ******.
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09.05.2022 08:58 Відповісти
Зрадозрадники, читайте текст с открытыми глазами, а не в методичке. 2,5 миллиарда на замороженный счет, 1,75 на развитие клуба. Боря еще со своих денег налог оплатит а на остальные только облизнется.
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09.05.2022 09:14 Відповісти

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