Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 4,2 мільярда фунтів стерлінгів

Футбольний клуб "Челсі" отримав нових власників. Ними стала група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі.

Про це йдеться у заяві клубу.

Окрім Боелі, до групи входять інвесткомпанія Clearlake Capital, а також мільярдери Марк Волтер (США) та Хансьорг Вісс (Швейцарія).

Зазначається, що акції клубу були придбані за 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Ці кошти перерахують на заморожений рахунок для передачі на благодійність, як раніше заявляв уже ексвласник "Челсі" Роман Абрамович. Крім того, нові власники виділять 1,75 млрд фунтів стерлінгів на розвиток клубі.

Очікується, що угоду закриють до травня. Остаточне погодження має надати уряд Великої Британії та Англійська прем’єр-ліга.

Із 2003 року власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович. На початку березня він оголосив про намір продати клуб. Нагадаємо, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.