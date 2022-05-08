США ввели санкції проти керівництва "Сбєрбанку" та "Газпромбанку"

США ввели блокуючі санкції проти Московського індустріального банку та низки підконтрольних йому організацій, а також керівництва "Сбєрбанку" та "Газпромбанку".

Про це йдеться в повідомленні OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій), передає Інтерфакс-Україна.

У SDN list (Specially designated nationals list), зокрема, включено вісім топ-менеджерів "Сбрєрбанку": Наталія Алимову, Олександра Буріко, Ольга Голодець, Станіслав Кузнєцов, Сергій Мальцев, Анатолій Попов, Кирило Царьов, Белла Златкіс.

Під блокуючі санкції США також потрапили 17 топ-менеджерів "Газпромбанку": Андрій Акімов, Олексій Білоус, Олена Борисенко, Денис Камишев, Ірина Каплунник, Віктор Команов, Олексій Матвєєв, Олександр Муранов, Олексій Попович, Наталія Пузирнікова, Ігор Русанов, Володимир Рискін, Олександр Соболь, Олександр Степанов, Володимир Винокуров, Ілля Єлісєєв, Дмитро Зауерс. Крім того, в SDN list були включені особи, які входили (за останніми відкритими даними) до ради директорів Газпромбанку: Володимир Дмитрієв, Анатолій Гавриленко, Юрій Газарян, Михайло Росєєв, Фаміль Садигов, Михайло Середа, Юрій Шамалов, В'ячеслав Тюрін.

Сам "Сбєрбанк" також перебуває під блокуючими санкціями США. Щодо "Газпромбанку" діють секторальні обмеження.

Раніше Велика Британія запровадила нові санкції проти російського "Сбєрбанка", а також заборонила будь-які нові інвестицій в РФ та внесла до санкційних списків низку російських олігархів та ключових підприємств зі стратегічних галузей промисловості.