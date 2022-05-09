​Японія погодилася запровадити ембарго на імпорт російської нафти

Японія поступово відмовлятиметься від імпорту російської нафти, зберігаючи при цьому свої інтереси у нафтогазових проєктах на Далекому Сході РФ.

Як пигуть японські ЗМІ, про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Інтерфакс-Україна.

"Це дуже важке рішення (щодо відмови від імпорту російської нафти, – ред.), але єдність G7 зараз найважливіша", – наголосив він.

При цьому він зазначив, що проєкти на Сахаліні є важливими для енергетичної безпеки Японії. "Ми зробимо кроки щодо поетапної відмови в такий спосіб, щоб звести до мінімуму несприятливі наслідки для життя та ділової активності японців, але план щодо збереження наших інтересів (у проєктах, – ред.) залишається незмінним", – сказав прем'єр.

Уряд та японські компанії володіють частками у проєктах "Сахалін-1" та "Сахалін-2" з видобутку природного газу та нафти.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.