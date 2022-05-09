Японія погодилася запровадити ембарго на імпорт російської нафти
Японія поступово відмовлятиметься від імпорту російської нафти, зберігаючи при цьому свої інтереси у нафтогазових проєктах на Далекому Сході РФ.
Як пигуть японські ЗМІ, про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Інтерфакс-Україна.
"Це дуже важке рішення (щодо відмови від імпорту російської нафти, – ред.), але єдність G7 зараз найважливіша", – наголосив він.
При цьому він зазначив, що проєкти на Сахаліні є важливими для енергетичної безпеки Японії. "Ми зробимо кроки щодо поетапної відмови в такий спосіб, щоб звести до мінімуму несприятливі наслідки для життя та ділової активності японців, але план щодо збереження наших інтересів (у проєктах, – ред.) залишається незмінним", – сказав прем'єр.
Уряд та японські компанії володіють частками у проєктах "Сахалін-1" та "Сахалін-2" з видобутку природного газу та нафти.
Як повідомлялося, країни "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль