БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 421 2

Угорщина продовжує блокувати санкції проти російської нафти, – Bloomberg

путин,орбан

Послам країн ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти РФ під час зустрічі 8 травня.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Угорщина продовжує блокувати обмеження на імпорт і транспортування російської нафти.

Шостий пакет санкцій передбачає,зокрема, заборону купівлі та перевезення російської нафти. Водночас через залежність економік від російського палива пропонуються винятки щодо імпорту для Угорщини, Словаччини та Чехії – до 2024 року.

Будапешт вважає таке пом’якшення недостатнім, і вимагає компенсації витрат на переорієнтацію на постачання з інших країн.

Також Кіпр і Греція, які контролюють значний танкерний флот, просять відкласти заборону на транспортування нафти доти, поки аналогічне обмеження не буде введене країнами "Великої сімки".

Обговорення санкцій продовжаться найближчим часом.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.

Автор: 

Угорщина (553) нафта (4852) росія (14441) санкції (4490)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина должна требовать провести остракизм против Венгрии. Нужно всем звонить и в Польшу и Прибалтам, Великобритания пусть влияние на страны ЕС окажет. И всем послам дать задание над этим работать! Всем лидерам ЕС позвонить! Если Венгрия на стороне зла, то она не может быть в ЕС троянским конем зла! Исключить Венгрию! И из НАТО выгнать!
показати весь коментар
09.05.2022 17:32 Відповісти
Если их до сих пор не исключили, то возможно венгры им нужны больше, чем они венграм.
И венгры это знают, видимо
показати весь коментар
09.05.2022 23:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 