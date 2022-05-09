Угорщина продовжує блокувати санкції проти російської нафти, – Bloomberg

Послам країн ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти РФ під час зустрічі 8 травня.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Угорщина продовжує блокувати обмеження на імпорт і транспортування російської нафти.

Шостий пакет санкцій передбачає,зокрема, заборону купівлі та перевезення російської нафти. Водночас через залежність економік від російського палива пропонуються винятки щодо імпорту для Угорщини, Словаччини та Чехії – до 2024 року.

Будапешт вважає таке пом’якшення недостатнім, і вимагає компенсації витрат на переорієнтацію на постачання з інших країн.

Також Кіпр і Греція, які контролюють значний танкерний флот, просять відкласти заборону на транспортування нафти доти, поки аналогічне обмеження не буде введене країнами "Великої сімки".

Обговорення санкцій продовжаться найближчим часом.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.