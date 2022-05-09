Україна вже домовилася про підтримку на $10 мільярдів, – Шмигаль

На сьогодні Україна вже домовилася про підтримку на $10 млрд різними інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проєктами. Понад$4,5 млрд вже отримано.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.

"На травень ми очікуємо наступних $5 млрд. Домовилися особисто з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою, що Фонд допоможе зібрати Україні цю різницю щомісяця", – наголосив він в інтерв’ю "РБК-Україна".

Також глава уряду повідомив, що Канада одна з перших країн, яка ініціювала передати Україні частину SDR. Зараз ведуться переговори про відповідні рішення й з іншими партнерами. Крім того, вже є домовленості, що США в зазначеній різниці у 5 млрд даватимуть 2 млрд щомісяця.

"У пакеті підтримки для України на $33 млрд, який вони схвалили, понад $8 млрд – це на чотири місяці. Тобто вони щомісяця робитимуть внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад $2 млрд", – зазначив Шмигаль.

В цілому, за словами прем’єра, потреби українського бюджету оцінюються сьогодні на рівні $4,5-5 млрд на місяць. Це, зокрема, постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка, розмінування.

Як раніше повідомляв Шмигаль, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наша держава отримала більш як $12 млрд підтримки у вигляді зброї та фінансів.