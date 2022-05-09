Фінансова компанія Revolut не може отримати ліцензію у Великій Британії через зв’язки з Росією, – Bloomberg

Британські регулятори затримують видачу банківської ліцензії фінтех-сервісу Revolut через побоювання щодо контролю операцій з криптовалютами, а також через можливі зв’язки одного з його співзасновників з Росією.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Revolut сподівався отримати цю ліцензію до початку 2022 року, однак цього досі не відбулось.

Отримання банківської ліцензії у Великій Британії та США на додачу до європейської відкриває для Revolut шлях до того, щоб стати "супердодатком" у сфері фінансів. Однак, за даними агентства, американські регулятори навряд чи її видадуть до прийняття аналогічного рішення у Великій Британії.

За словами співрозмовників агентства, британські регулятори хочуть переконатися, що Revolut може відповідати встановленим вимогам до протидії відмиванню коштів та шахрайству з огляду на те, що він працює з криптовалютами. Крім того, компанія стикається з особливою увагою через можливі зв’язки одного із співзасновників з Росією.

Revolut була заснована у 2015 році в Лондоні випускником МФТІ та РЕШ росіянином Ніколаєм Сторонскім, який працював трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse, та українцем Владиславом Яценком, який був експертом з інформаційних технологій у Deutsche Bank та UBS Group. Вони обидва мають британське громадянство.

Сторонскій публічно засуджував розв’язану Росією війну проти України. За даними джерел Bloomberg, засновники компанії також вирішили закрити її московський офіс.

Однак вторгнення Путіна змушує західних політиків бути обережними. Батько Сторонского –Ніколай Миронович Сторонскій є директором ВАТ "Газпром промгаз", підрозділу російського газового гіганта. Регулятори мають вирішити, чи є це "відповідним фактором", пояснює юрист з питань дотримання вимог до платіжних компаній Джейн Джі.

Про ці родинні зв’язки стало відомо у 2019 році після того, як Revolut отримав банківську ліцензію у Литві. Однак в самій компанії запевняють, що литовські регулятори дослідили це питання і прийшли до висновку, що в Revolut немає політичних зв’язків з Росією.

Крім того, одним з найбільших інвесторів Revolut є венчурна компанія DST Global, заснована найбагатшим росіянином Кремнієвої долини Юрієм Мілнером. Він теж дистанціювався від Росії через війну. Речник Revolut стверджує, що в жодному з фондів DST, які інвестували в компанію, російських грошей не було.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року британський фінтех-сервіс Revolut зареєстрував офіційну юрособу в Україні.

У липні минулого року Revolut залучив фінансування у розмірі $800 млн у рамках чергового інвестраунду, отримавши оцінку в $33 млрд, що на певний час зробило його найдорожчою приватною технологічною компанією у Великій Британії за всю історію, хоча її дохід у 2020 році склав всього $325 млн.

Revolut була заснована у 2015 році. Компанія розробила "банк без відділень": усі операції з картами проходять в однойменному додатку на смартфоні. Це популярний міжнародний фінансовий сервіс. Однією з перших переваг Revolut є відсутність комісії при обміні валют, кожен користувач отримує мультивалютну дебетову карту.

Зараз компанія пропонує багато різних послуг, починаючи від банківських (фізична карта для оплати покупок/послуг та кешбек) до ширших (наприклад, трейдинг).

У травні 2021 року Revolut запустив переказ коштів в Україну.