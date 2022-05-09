Хакери зламали російський відеосервіс Rutube

Російський онлайн-сервіс для хостингу і перегляд відео Rutube не працює.

Як повідомляє адміністрація самого відеохостингу в Telegram, його робота припинилася в ніч на 9 травня внаслідок кібератаки.

"Вслід за сайтами російських відомств, які протягом останніх двох місяців постійно піддавалися кібератакам, хакери дісталися до Rutube. Відеохостинг зазнав потужної кібератаки. На даний момент зайти на платформу неможливо", – йдеться в повідомленні.

Водночас адміністрація хостингу запевняє, що увесь відеоархів збережено, роботи з відновлення доступу до нього тривають.

Rutube – російський онлайн-сервіс для хостингу та перегляду відео, належить групі "Газпром-медіа". Останнім часом в РФ рекламується, як пропагандистська заміна Youtube, забороненого російською владою за оприлюднення правди про злочини російської армії в Україні та обмеження російської пропаганди.