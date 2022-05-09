Макрон пропонує створити нову спільноту до вступу України в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що Україна вже є членом європейської сім’ї та пропонує створити "європейську політичну спільноту", щоб країни, які не є формальними членами ЄС, могли долучитися до нового простору в Європі.

На цьому Макрон як глава держави, що нині головує в ЄС, наголосив, виступаючи на закритті Конференції про майбутнє Європи в Європейському парламенті у Страсбурзі, передає Укрінформ.

"Україна своєю боротьбою і своєю відвагою вже сьогодні є членом нашої Європи, нашої родини, нашого Союзу", – наголосив Макрон.

Проте, за його словами, навіть якщо дуже швидко надати Україні статус кандидата на членство, цей процес займе кілька років, а може й десятиліття.

"Якщо ми не вирішимо знизити стандарти цього членства і, отже, повністю переосмислити єдність Європи, а іноді й принципи, в ім’я яких ми вимогливі до деяких з наших членів", – зазначив він.

Таким чином, вважає Макрон, "Європейський союз, з огляду на його рівень інтеграції та амбіцій, не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту".

Водночас він задався питанням щодо того, як організувати Європу з політичної точки зору та ширше, ніж Європейський союз.

З цією метою Макрон бачить перспективним створення нової "європейської політичної спільноти", в тому числі щоб вітати Україну, зокрема, паралельно з процедурою вступу до ЄС, яка може тривати "десятки років".

"Ця нова європейська організація дозволила б демократичним європейським націям, які дотримуються наших основних цінностей, знайти новий простір для політичної співпраці, безпеки, співпраці в енергетиці, транспорті, інвестиціях в інфраструктуру, переміщенні людей, зокрема нашої молоді", – сказав Макрон, додавши, що приєднання до неї не зумовлює майбутнє членство в ЄС.

"Ми повинні об’єднати нашу Європу в її істинній географії з бажанням зберегти єдність нашого континенту", – підсумував Макрон.

Раніше повідомлялося, що Україна заповнила та передала Європейському союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.