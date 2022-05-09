Польська "дочка" російського "НОВАТЕКу" оголосила форс-мажор через санкції

Польська дочірня компанія "НОВАТЕКу" – Novatek Green Energy – з 25 квітня 2022 року оголосила форс-мажор за своїми зобов'язаннями перед клієнтами.

Про це йдеться у зверненні глави компанії Даріуша Братоня, передає Інтерфакс.

"НОВАТЕК" за рішенням МВС Польщі від 25 квітня 2022 року було внесено до списку санкцій країни.

Заходи щодо "НОВАТЕКу" передбачають заморожування економічних ресурсів, активів, а щодо його краківської "дочки" – ще й виключення із процедур держзакупівель.

"Під "заморожуванням економічних ресурсів" (розуміються всі види матеріальних та нематеріальних активів, рухомих та нерухомих, які не є фінансовими ресурсами, але можуть бути використані для отримання грошових коштів, товарів або послуг) слід розуміти "запобігання використанню економічних ресурсів для отримання грошових коштів, товарів чи послуг будь-якими способами, включно з, крім іншого, їх продажем, орендою чи заставою", – пояснює Novatek Green Energy.

"У зв'язку із вищевказаною форс-мажорною обставиною виконання всіх договірних зобов'язань, що пов'язують "НОВАТЕК" з вами, неможливе і зупиняється до подальшого повідомлення. Заморожування економічних ресурсів призводить, серед іншого, до того, що обладнання для передачі/розподілу або резервуарні установки було заморожено", а будь-які подальші рішення з цього питання тепер приймаються державними органами", – зазначив голова компанії.

Раніше після запровадження указу кілька районів Польщі залишилися без газу, який постачав "НОВАТЕК".

Novatek Green Energy повідомила, що зробила всі необхідні кроки, щоб державні польські компанії PGNiG та PSG могли швидко та ефективно відновити газопостачання мешканців 10 комун.

Novatek Green Energy продає на європейському ринку скраплений вуглеводневий газ (СВГ) та регазифікований СПГ, який утворюється при перевалюванні СПГ (відпарний газ), а також при регазифікації покупного СПГ на власних станціях у Польщі та Німеччині.

Як повідомлялося, влада Польщі запровадила санкції проти 35 російських та білоруських компаній, а також проти 15 олігархів у відповідь на агресію РФ проти України. Під польські обмеження потрапили, зокрема, такі компанії як "Газпром", Kaspersky Lab, "Новатек" та виробник мінеральних добрив "Акрон". Також до санкційного списку увійшли російські олігархи В'ячеслав Кантор, який володіє близько 20% польської компанії Azoty, Олег Дерипаска, Михайло Фрідман та інші.