Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Президент США Джозеф Байден підписав закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".

Про це він оголосив на брифінгу в овальному кабінеті Білого дому, який транслював Голос Америки.

"Це законопроєкт, який надає важливу допомогу Україні та українському народові у боротьбі за демократію... Це надзвичайно важлива допомога Україні", – сказав Байден перед підписанням документа.

Він повторив, що підтримка України є витратною для США, однак "ховатися від війни – ще більш витратно".

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США 28 квітня переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт про постачання озброєнь Україні за програмою ленд-лізу, яка не застосовувалася з часів Другої світової війни. Сенат США схвалив законопроєкт ще 7 квітня.

Після підписання закону Байденом США зможуть упродовж двох років постачати зброю та іншу допомогу Києву швидше та без стандартних бюрократичних процедур.

Як вказано в документі, президент США зможе уповноважити уряд надавати у позику або давати в оренду обороннi засоби Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну, з тим, щоб "допомогти зміцнити обороноздатність цих країн та захистити їхнє громадянське населення від потенційного вторгнення або агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації".

Крім того, адміністрація Байдена ініціювала бюджетний запит, що передбачає надання $33 мільярдів додаткової допомоги через вторгнення РФ в Україну. Cпікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі напередодні зазначала, що американські законодавці мають ухвалити цю ініціативу до кінця травня.

Запит включає понад $20 мільярдів для надання нової військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, $5 мільярдів з цієї суми пропонується спрямувати на передачу зброї та обладнання Україні із запасів США, $6 мільярдів – на ініціативу допомоги Україні в сфері безпеки та $4 мільярди – на програму Держдпепу з фінансової допомоги іншим державам.

Крім того, бюджетний запит також передбачає виділення $8,5 млрд прямої економічної допомоги уряду України та $3 мільярди на гуманітарну та продовольчу допомогу.